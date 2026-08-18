Kütahya'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2022-2026 döneminde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2027-2031 dönemine yönelik güncellemeler, yeni eylemler ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik yol haritası ele alındı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da afet risklerinin azaltılması ve kentin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TAMP Salonu'nda, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

2022-2026 DÖNEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, 2022-2026 İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar, mevcut eylemler ve afetlerin olası etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar değerlendirildi. Kütahya AFAD İl Müdürü İsmail Özkan tarafından gerçekleştirilen sunumda, mevcut plan kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilirken, yeni dönem hazırlıkları da katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca 17 Ağustos 1999 Marmara Depremine ilişkin video gösterimi yapılırken, Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması'na ilişkin kamu spotu paylaşıldı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı oluşturdu. Yeni dönem kapsamında yapılması planlanan güncellemeler ve hayata geçirilecek yeni eylemler değerlendirilirken, yöneticilerin görüş ve önerileri de alındı. Afet risklerinin azaltılması konusunda izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kütahya Belediyesi, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kentin güvenliğine katkı sağlayacak afet risk azaltma çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini bildirdi.