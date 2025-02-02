Birleşik Krallık’ın kamu yayıncısı BBC, ABD'de bir Hıristiyan tarikatının, kadınları çocuklarını evlatlık vermeye zorladığını yazıyor.

The Truth (Hakikat) adlı kiliseye bağlı tarikatın 1950’lerle 1990’lar arasında yüzlerce kadını, çocuklarını zengin ailelere evlatlık vermeye zorladığı belirtiliyor.

BBC, dünya çapında yaklaşık 100 bin üyesi bulunan tarikata dair geçen yıl yayımladığı araştırmada da çocuklara uygulanan cinsel istismarı gözler önüne sermişti. Bunun üzerinde FBI da tarikatla ilgili inceleme başlatmıştı. Süreçte yakalanan ya da hakkında hukuki işlem başlatılan biri bulunmuyor.

Kilise içinde başka tarikat üyeleri tarafından da çocukların evlatlık alındığı, daha sonra da cinsel şiddete maruz kaldığı ifade ediliyor.

BBC’nin kimliklerini gizli tuttuğu 4 kadından biri, 1988’de 17 yaşındayken tecavüze uğradıktan sonra bebeğini kilisedeki evli bir çifte vermesi için baskı gördüğünü söylüyor:

Cehenneme gitme korkum o kadar büyüktü ki, bebeğimi kilisedeki bu çifte vermek zorunda kaldım.

Başka bir kadınsa bebeği elinden alınmadan önce onu son kez görmesine bile izin verilmediğini anlatıyor.

BBC ayrıca tarikatta bebekken zorla evlatlık verilen 6 kişiyle de konuştu. İki kez evlatlık verildiğini belirten bir kadın, ilkinde tarikat üyesi ailesi tarafından fiziksel ve duygusal istismara uğradığını söylüyor. İkinci evlatlık verildiği ailede de cinsel şiddete maruz kaldığını ifade ediyor.

Evlatlık verilen çocuklar, tarikat içinde “Baldwin Bebekleri” diye anılıyor. Evlatlık verme işlemleri, 2004’te ölen tarikat üyesi doktor Wally Bladwin tarafından yönetiliyordu.

Kilisenin resmi bir lideri olmadığı için BBC tarikatın üst düzey 6 yöneticisiyle irtibata geçti. Yöneticilerden biri, tüm evlat edinme işlemlerinin “yasal kanallar aracılığıyla yapıldığını” savunuyor.