Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin hava raporunu yayımladı. Özellikle Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu, Tokat ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR KUVVETLENİYOR

Hava sıcaklıklarının ülkenin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI :

Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.