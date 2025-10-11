İzmir Foça Belediyesi, ilçeye daha hızlı, güçlü ve verimli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirdi. Öz kaynaklarla yapılan yatırımla, farklı tip ve kapasitelerde toplam 8 araç belediye envanterine katıldı. Bu araçlar, hem çevre temizliği hem altyapı çalışmaları hem de hayvan dostu hizmetlerin etkinliğini artıracak.

ZMİR (İGFA) - Filoya katılan araçlar arasında Caterpillar 432 Kazıcı Yükleyici, üç adet Ford Trucks 8 m³ Damperli Kamyon, iki adet Ford Trucks 13+1,5 m³ Çöp Kamyonu, Fiat Ducato Kamyonet 4X2 Tek Kabin ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen Otokar Atlas 8+1 m³ Çöp Kamyonu yer alıyor. Böylece Foça Belediyesi, çöp ve çevre hattını çok daha verimli yönetebilecek ve hizmet kalitesini yükseltecek güçlü bir filoya kavuşmuş oldu.

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, araç yatırımlarının ilçede günlük yaşamı doğrudan kolaylaştıracağını vurguladı. Başkan Fıçı, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp kamyonu için teşekkür ederek, 'Bu araçlar, halkımıza daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunabilmemizi sağlayacak. Foça'mız için yaptığımız yatırımlar, planlı ve kararlı yönetim anlayışımızın bir göstergesidir' dedi.

Toplamda 31 milyon TL'yi bulan bu yatırım, Foça'da belediye hizmetlerinin etkinliğini artırırken, ilçeye değer katmaya ve halk odaklı hizmet anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Başkan Fıçı, sözlerini 'Halkımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Her şey çok güzel olacak' diyerek tamamladı.