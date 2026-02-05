Maltepe Belediyesi; araç, karavan ve esnaf işgallerinden sonra şimdi de marketlere yönelik denetimlere başladı. Marketlerin kamusal alanlar üzerindeki işgallerine son verecek uygulamayla marketlerin bu alanlardaki manav reyonlarının kaldırılmasına başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü, araç, karavan ve esnaf işgallerinden sonra şimdi de marketlerin işgallerine yönelik denetimlere başladı.

Bu kapsamda Esenkent Mahallesi'ndeki bir markete yapılan tebligat sonrası kamusal alandaki işgaller kaldırılmayınca, zabıta yetkilileri, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ve polisin de desteğiyle sebze ve meyvelerin satıldığı müştemilatı yıkarak kaldırdı.

Yıkım esnasında elektrik bağlantıları da kesilen alanda güvenlik önemleri alınarak yıkım gerçekleştirildi.