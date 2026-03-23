Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gün hava tahmin raporunu yayımladı.

Bayram sonrası için yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günlük hava tahmin raporunda 'çığ ve kar erimesi uyarısı'nda da bulunan yetkililer, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nın doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanları için çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.