Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi'nde yapay zekâ destekli 3. nesil yazılım kullanarak vatandaş taleplerine hızlı ve etkin çözümler ürettiklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çözüm Merkezi'nin, vatandaşların taleplerini kısa sürede sonuçlandırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, merkezin vatandaş ile belediye yönetimi arasında önemli bir iletişim kanalı olduğunu ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, 25 Ağustos 2016'da hayata geçirilen Çözüm Merkezi'nin 10. yılını geride bıraktığını hatırlatarak, 'Çözüm Merkezi, belediyemizin hizmet zihniyetinin bir göstergesidir. Vatandaşa hizmet etmenin, bu hizmeti neticelendirmenin ve sonucunda vatandaş memnuniyetini ölçerek hizmet kalitesini artırmanın çabasını yansıtır. Belediye ne iş yapar sorusunun cevabı daima insana çıkar. Belediye, insanların beklentilerini ve taleplerini karşılamaya çalışan, aynı zamanda bizden sonraki nesillere emanet edeceğimiz çevreyi koruyan bir kurumdur. İnsan ve çözüm odaklı hizmetler üretiyoruz. Çözüm Merkezi, şehirde yaşayan insanlarla belediye başkanı ve belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet verir. Kayseri'nin yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusunun tamamı, 222 70 00 numaralı hattı arayarak bu hizmetlere ulaşabiliyor. Bu, şehrin tamamına eşit şekilde hizmet ulaştırmanın geldiği noktayı gösteriyor. Ayrıca şeffaf bir şekilde taleplerinizi takip edebilme imkânı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM MERKEZİYLE TALEPLERE ANINDA YANIT VERİYORUZ'

Çözüm Merkezi ile daha hızlı iletişim ve operasyon refleksi daha yüksek belediyecilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Vatandaşımız bizim baş tacımızdır. Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Yani Kocasinan Belediyesi, hiç düşünmediğiniz zaman ansızın yanınızda oluyor. Sadece talep değil, zaman zaman vatandaşımızın memnuniyetini ve teşekkürlerini alıyoruz. İlçe sakinlerimiz, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi'nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve WhatsApp hattı 0 (352) 222 70 00 numaralı telefon üzerinden her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Kocasinan Belediyesi hem 7/24 saat çalışan bir belediye hem de 7/24 saat ulaşılan bir belediyedir' diye konuştu.

'YALIN YÖNETİM HAMLESİ İLE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KARAR MEKANİZMASI'

Çözüm Merkezi'nin 3. nesil bir yazılım hâline geldiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Telefonla olayı anlatan bir fotoğraf çekildiğinde, tüm iletişim kanallarını kullanarak bürokrasiyi ortadan kaldırıp dijital ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Yapay zekâ, gelen talepleri çözümleyip ilgili birime yönlendiriyor. Dünyada yalın yönetim konuşulurken, biz de belediye olarak her kategoride yalın yönetimi esas alıyoruz. Yapay zekâ destekli karar mekanizması, sorunları ciddi anlamda çözüme ulaştırıyor. Bölgelere göre ısı haritasıyla oluşan talepleri noktasal bazda görerek harekete geçiyoruz. Çözüm Merkezi olarak yeni teknolojileri yakından takip ediyor, sürekli yenileniyoruz' şeklinde konuştu.



