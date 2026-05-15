TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa'da düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması'nda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Türk'ün de Kürt'ün de kaderi ortaktır' dedi.

Burcum Tansu SARI - Bursa Ajansı / BURSA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa programı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen 'Bursa Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Program; protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Kurtulmuş; Bursa'nın köklü STK yapısına övgüde bulunarak, siyasetin toplumun tüm kesimleriyle birlikte inşa edilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade etti.

Siyasetin sadece dar bir alana sıkıştırılamayacağını belirten Kurtulmuş, halkın beklentilerinin analiz edilmesinin önemini vurguladı.

Dünyada yaşanan krizlere de değinen Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarıyla Orta Doğu'nun büyük bir yıkım yaşadığını, Rusya-Ukrayna savaşının ise ciddi insani sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ticaret savaşları, vekalet savaşları ve terör örgütleri üzerinden küresel bir kırılma yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçte güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Savunma sanayii ve teknoloji alanındaki gelişmelere dikkat çeken Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerlediğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda birlik mesajı veren Kurtulmuş, 'Türk'ün de Kürt'ün de ayrı bir kaderi yoktur. Geçmişimiz de geleceğimiz de birdir. Terörü Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız' dedi.