ANKARA (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği (TKB) Birlik Meclisi 2026 yılı 1. Olağan Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İki gün sürecek toplantının açılışında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği'nin proje ve faaliyetlerini içeren tanıtım filmleri gösterildi. TKB'nin çalışmalarının masaya yatırıldığı ve yeni dönem yol haritasının değerlendirildiği toplantıda, 49 ilde tarihi ve kültürel dokuları korumaya yönelik hazırlanan 136 projenin ilk etabı sunumlar eşliğinde tanıtıldı.

Tarihi Kentler Birliği'nin çalışmalarının ve yeni dönem yol haritasının ele alındığı toplantının ilk günü konuşan Mansur Yavaş, 'Tarihi Kentler Birliği, Türkiye'nin tarihi kentlerini ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan çok kıymetli bir yapıdır. Bu birlik, yalnızca belediyeler arasında kurulmuş idari bir çatı değil; aynı zamanda bu ülkenin kent hafızasına, kültürel mirasına ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesidir' dedi.

Yavaş, 'Bu çatı altında farklı şehirlerden, farklı ölçeklerden, farklı siyasi geleneklerden belediyelerimiz var. Ama hepimizi birleştiren temel duygu aynı; bu ülkenin kültürel mirasına sahip çıkmak' diye konuştu.