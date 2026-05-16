ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araç filosunun yaş ortalamasını düşürerek Başkentlilere daha konforlu, güvenli ve çevreci ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yeni araç yatırımlarına devam ediyor.

2019'DAN BERİ ALINAN OTOBÜS SAYISI 534'E YÜKSELDİ

Alınan yeni otobüslerle birlikte, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara genelinde hizmet veren toplam otobüs sayısı 1964'e; 2019-2026 yılları arasında filoya dâhil edilen yeni otobüs sayısı ise 534'e yükseldi.

OTOBÜSLER SON TEKNOLOJİYE SAHİP

12 metre uzunluğunda olan solo tip otobüsler; 27 oturma ve 72 ayakta olmak üzere toplam 99 yolcu kapasiteli, Euro 6 çevreci motor teknolojisine sahip olan klimalı, alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun özellikleriyle kent ulaşımında yolculara hizmet verecek.

Yeni araçlarda; yolcu bilgilendirme ekranları, araç içi ve dış çevresini gösteren kamera sistemleri ile güvenli sürüş ve seyahat deneyimi için gelişmiş donanımlar da yer alıyor. Toplu taşıma filosunun her geçen gün genişletilerek vatandaşın daha refah ve konforlu bir ulaşıma kavuşması ve memnuniyetinin yükseltilmesi hedefleniyor.