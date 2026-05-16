Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile otogar güvenlik görevlilerinin dikkati, halk sağlığını tehdit edebilecek bir gıda taşımacılığını daha önledi. Konya'nın Ereğli ilçesinden Antalya'ya şehirlerarası yolcu otobüsüyle getirildiği belirlenen ve uygun koşullarda taşınmadığı tespit edilen yaklaşık 1 ton yoğurda el konularak imha edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürütülen denetimler sırasında, otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtlar ekiplerin dikkatini çekti. Soğuk zincir kurallarına aykırı şekilde taşındığı değerlendirilen ürünler, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince kontrol altına alındı. Yapılan incelemede ürünlerin uygun muhafaza koşullarında taşınmadığı belirlenirken, durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yetkililerin değerlendirmesi sonrası halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği tespit edilen yoğurtlar, terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Usule aykırı taşıma yapan firmaya 599 Sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

SOĞUK ZİNCİRİ BOZULAN GIDALARA İZİN VERMİYORUZ

Otogar Zabıta Amiri Mustafa Kaya, usulsüz taşınan gıdalara yönelik denetimlerin titizlikle sürdüğünü belirterek, 'Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlilerimizin dikkati üzerine otobüs bagajında koliler içerisinde taşınan yoğurtları tespit ettik. Ürünlerin uygun şartlarda taşınmadığını değerlendirerek kontrol sürecini başlattık. Sahibi geldiğinde el koyma işlemini gerçekleştirdik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Yapılan incelemede soğuk zincirin bozulduğu belirlendi. Bunun üzerine ürünler terminal alanında kontrollü şekilde imha edildi. Et, balık, süt ve süt ürünleri gibi soğuk zincir gerektiren gıdalarla ilgili denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsaade etmiyoruz' dedi.