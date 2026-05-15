ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bütçe performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, bütçe göstergelerinin hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirterek, uygulanan ekonomi programının olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Faiz dışı bütçe dengesinin tüm zorlu koşullara rağmen yılın ilk dört ayında yıllık bazda 536 milyar lira iyileştiğini kaydeden Şimşek, bu gelişmenin iç borç çevirme oranlarına da olumlu yansıdığını söyledi. Geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 142 seviyesinde olan iç borç çevirme oranının bu yıl yüzde 82'ye gerilediğini belirtti.

Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği esas alan politikalar sayesinde güçlü bir mali alan oluşturduklarını vurgulayan Şimşek, bu sayede küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Bakan Şimşek, ekonomi programının temel unsurlarından biri olan mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.