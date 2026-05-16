Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dilliès ve beraberindeki heyet, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Ankara Kalesi ve çevresini gezdi.

ANKARA (İGFA) - Gezi sırasında heyete eşlik eden ABB Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal, Ankara ile Brüksel arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekerek 'Başkan'ın ilk yaptığı işlerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel ile Ankara'yı kardeş şehir yapmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne tam adaylık için uğraşan bir ülke. O yüzden Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel ile kardeş şehir olmak bizim için çok önemliydi' dedi.

Boris Dilliès ise Türkiye ziyaretinin Belçika ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkiler açısından önemli olduğunu ifade etti. Ankara ile Brüksel'in iki büyük başkent olarak ortak çalışma alanlarını değerlendirdiğini kaydeden Dilliès, 'Ankara da büyükşehir, Brüksel de büyükşehir. Bir araya gelmemiz ve ortak çalışmalar arasında neler yapıldığını, hangi konuları deneyimlememiz gerektiğini konuşmamız gerekiyordu. Ulaşım olsun, lojistik olsun, çevre olsun; bu konular çok önemliydi. Masaya tekrar bu konuları koyduk, birlikte neler, ne çalışmalar yapılabiliriz onları konuştuk' dedi.