Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'de 500'ün üzerinde öğrenciyle birlikte merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını anlatan belgeseli izledi. Gençlere seslenen Başkan Büyükkılıç, 'Yeni Özdemirler, yeni Selçuk Bayraktar'lar yetişsin istiyoruz. İnşallah 2026 yılı sonunda Kayseri'den HÜRJET uçacak' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen programda üniversite ve liselerden 500'ün üzerinde öğrenciyle bir araya geldi. Program kapsamında, merhum Özdemir Bayraktar'ın hayatını konu alan belgesel izlendi.

Belgesel gösteriminin ardından gençlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, programın yalnızca bir film gösterimi olmadığını belirterek, bunun Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin, bağımsızlık ruhunun ve fedakârlıkla yazılmış büyük bir başarının hikâyesi olduğunu ifade etti.

Gençlerden beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, TEKNOFEST ruhuyla yetişen gençlerin gelecekte Türkiye'nin teknoloji vizyonuna yön vereceğini kaydederek, 'Özdemir Bayraktar büyüğümüze Allah'tan gani gani rahmet diliyorum, kıymetli ailesini tebrik ediyorum. Ülkemiz için bir şans, ay yıldızlı Türk bayrağımızı daha yukarı çekmek için çalışan insanlara Allah fırsat versin, bu güzel aileye hayırlı ömürler versin. Ortaya bir eser çıkıyor, nasıl çıktığı çok önemlidir' dedi.

Kayseri'nin havacılık tarihine de dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, TOMTAŞ'ın kuruluş sürecindeki fedakârlıkları anlatarak, 'Bir şehir düşünün; elektrik yok, tren yolu yok. Bundan tam 100 yıl önce uçak üretmek için yurtdışından gelen parçalar Mersin Limanı'na ulaşıyor, oradan trenle Niğde Ulukışla'ya, ardından develer ve katırlarla Kayseri'ye taşınıyor. İşte böyle bir azim ve inançla TOMTAŞ kuruldu. Bizlere fedakârlığı, mazeret üretmemeyi en güzel örnekleri sergileyen Kayseri'nin güzel insanlarının nesli, evlatları, torunlarısınız' diye konuştu.

Kayseri'nin üretim ruhuna vurgu yapan Büyükkılıç, şehrin yeniden havacılık alanında güçlü bir merkez haline geldiğini ifade ederek, 'Yiğit düştüğü yerden kalktı. Bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz. 2027 Türksoy Türk Dünyası Kültür Başkenti, 2029 Dünya Spor Başkenti olduysak ve nasıl kararlılıkla çalışıyorsak, şimdi de 2026 yılı sonunda Kayseri'den HÜRJET uçacak diyoruz. Durmak yok, koşmaya devam' ifadelerini kullandı.

Program sonunda öğrenciler Başkan Büyükkılıç'a yoğun ilgi gösterirken, gençlerle samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerin azmi ve üretim gücüyle yükseleceğini söyledi.

Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anan TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi ise TOMTAŞ'ın temellerinin 100 yıl önce atıldığını kaydetti.

'Memduh Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz, Şehre Yön Verdi'

Ekşi, 100 yıl önce akamete uğrayan projenin büyük gayretlerle bugün iyi bir noktaya geldiğini dile getirerek, 'Bazı insanlar bulundukları kurumun başında dururlar, kimisi ise bulundukları kuruma, şehre yön verirler. Memduh Başkanımıza bir kez daha buradan teşekkür ediyoruz. Şehre yön verdi. Olmaz, yapılamaz, yapılmaması lazım diyenlere rağmen bu inancın arkasında durdu' dedi.