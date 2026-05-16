Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Adana'nın dört bir yanında içme suyu iletimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ADANA (İGFA) - ASKİ tarafından hayata geçirilen Kuzeydoğu Adana Projesi kapsamında, Çatalan Barajı'ndan alınan su; Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak üç farklı terfi merkezi aracılığıyla yaklaşık 41 kırsal yerleşime ulaştırılıyor. Aynı sistem üzerinden Sarıçam ilçesinin Akkuyu ve Buruk bölgesindeki kent merkezine de içme suyu iletimi sağlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı döneminde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle su iletiminde aksaklıklar meydana gelmiş, bazı bölgelerde geçici mağduriyetler oluşmuştu. Bu yıl benzer durumların yaşanmaması için terfi merkezlerinde jeneratör kurulumları tamamlandı. Özellikle enerji hatlarında oluşabilecek aşırı yüklenmelere bağlı elektrik kesintilerinin su iletimine etkisinin önüne geçilerek kesintisiz içme suyu temini hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında muhtarlarla birlikte terfi merkezlerinde yerinde incelemeler de gerçekleştirildi. Kuzeydoğu Adana'daki içme suyu sistemini güçlendirmeye yönelik bu uygulamalarla su iletiminde sürekliliğin artırılması amaçlanıyor. Hizmetler Adana'nın farklı noktalarında planlı şekilde sürdürülmeye devam edecek.