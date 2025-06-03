Yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde olması beklenirken, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Öte yandan meteorolojiden iki ayrı 'kuvvetli' uyarı da yağış ve rüzgar yönünde geldi. Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.