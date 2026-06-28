Meteoroloji'ye göre; Doğu Karadeniz, Samsun'un doğusu, Ordu, Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar çoğu yerde normallerin 2-5 derece üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar tahmini yapıldı.

ANKARA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.