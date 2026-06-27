Denizli Büyükşehir Belediyesi, Haziran Ayı Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen yönetmelikle yerel eşitlik mekanizmalarını hayata geçiriyor. Eşitlik Birimi, Eşitlik Komisyonu ve Yerel Eşitlik Kurulu ile kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve tüm dezavantajlı gruplara yönelik hizmetler kurumsal bir yapıya kavuşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal eşitliği kalıcı ve sürdürülebilir politikalarla güçlendirecek önemli bir reformu hayata geçirdi. Haziran Ayı Meclisi'nin ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul edilen 'Yerel Eşitlik Mekanizmalarının Kuruluşu ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik' ile kentte eşitlik odaklı yeni bir yönetim modeli oluşturuldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan yönetmelik kapsamında belediye bünyesinde Eşitlik Birimi, Eşitlik Komisyonu ve Yerel Eşitlik Kurulu kurulacak. Böylece kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve diğer dezavantajlı grupların yerel hizmetlere erişimini güçlendirecek çalışmalar kurumsal güvence altına alınacak. Meclis toplantısına Kadın Dostu Kentler Programı paydaşları olan 29 Ekim Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Konseyi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Buldan Vakfı temsilcileri ile Eşitlik Birimi yetkilileri de katıldı.



Kamu kaynaklarında eşitlik odaklı yeni dönem



Yeni yönetmelikle birlikte belediye hizmetlerinin planlanması ve kamu kaynaklarının kullanımında eşitlikçi bütçeleme anlayışı esas alınacak. Yerel ihtiyaçların bilimsel verilerle analiz edilmesi sonucu; sosyal destekten ulaşıma, eğitimden sağlığa, istihdamdan güvenli yaşam alanlarına kadar birçok alanda dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artıracak kapsayıcı uygulamalar önceliklendirilecek.