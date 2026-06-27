Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Kulp ve Hazro'da düzenlenen etkinliklerde, kadınlara yönelik 'Dijital Şiddeti Önleme ve Güvenli İnternet Kullanımı' eğitimleri verilirken, dijital şiddet karşısında başvuru mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı; Hazro'da ayrıca genel sağlık taramaları gerçekleştirildi ve katılımcılara hijyen kitleri dağıtıldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi ve Şiddetle Mücadele Birimi tarafından, Kulp Belediyesi Kadın Müdürlüğüne bağlı JİNDA Kadın Yaşam Merkezi ile ortaklaşa kadınlara yönelik 'Dijital Şiddeti Önleme ve Güvenli İnternet Kullanımı' eğitimi gerçekleştirildi.

'Sözümüz Bitmedi, Şiddeti Birlikte Durduracağız' kampanyası kapsamında düzenlenen eğitimde, dijital şiddetin kadınların yaşamları üzerindeki etkileri, güvenli internet kullanımı ve başvuru mekanizmaları ele alındı. Katılımcılar, dijital ortamda maruz kaldıkları birçok davranışın şiddet olarak görülmediğini, bu nedenle yaşadıkları ihlalleri çoğu zaman görünür kılamadıklarını ifade etti.

Eğitim boyunca dijital şiddetin farklı biçimleri, korunma yöntemleri ve destek mekanizmaları üzerine bilgi paylaşımında bulunulurken, kadınların deneyim ve görüşleri de dinlendi. Karşılıklı değerlendirmelerle tamamlanan etkinlikte, dijital şiddetle mücadelede farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Hazro'da kadın buluşması

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının iş birliğinde, Hazro ilçesine bağlı Yazgı Mahallesi'nde kadınların katıldığı bir buluşma düzenlendi. Kadınların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmada, yurttaşlara yönelik genel sağlık taramaları yapılırken, katılımcılara hijyen kitleri de dağıtıldı. Program kapsamında kadınlara yönelik 'Dijital Şiddeti Önleme ve Güvenli İnternet Kullanımı' eğitimi gerçekleştirildi.

Dijital şiddete maruz kalınması durumunda başvurulabilecek destek ve başvuru mekanizmaları hakkında bilgi verilerek ilgili kurumların iletişim bilgileri ve bilgilendirici broşürler katılımcılarla paylaşıldı.