Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin tümünde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yıllardır yapılmayan Manyas ve Susurluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda kapsamlı bir çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde vatandaşların yol çilesi bitiyor.

BALIKESİR (İGFA) - Şehrin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Manyas Mezarlığı, Boğazpınar, Soğuksu ve Susurluk'un Söve Mahallesi'ni kapsayan bağlantı yolunda kapsamlı bir çalışma başlattı. Neredeyse 20-25 yıldır yapılmayan yol nedeniyle çok zorluk yaşadıklarını belirten vatandaşların talebi üzerine yolun kısa sürede tamamlanması talimatını veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çalışmaları da yakından takip ediyor. 'Başkanımız sözünü tuttu. Bizi bu yoldan kurtardı.' diyen bölge sakinleri memnuniyetlerini paylaştı.

SATHİ KAPLAMA İLE YOLUN ÖMRÜ UZATILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından 11 kilometre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki Manyas-Susurluk bağlantı yolu sathi kaplama çalışmalarıyla yenileniyor. İki ilçe arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan yolda yapılan sathi kaplamayla yolun dayanıklılığı artırılırken, yol ömrü de uzatılıyor. Güzergâhlarda etap etap ilerleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla bölge halkı ve sürücüler de rahat bir nefes alacak.