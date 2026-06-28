Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesi'nde taziye evini yeniledi. Mutfağından, lavabosuna, dış cephesinden iç kısımda ihtiyaç duyulan alanlara kadar komple yenilenen tesis, nezih ortamıyla hizmete hazır hale geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu gibi kırsalın dört bir yanında da dokunmadık alan bırakmıyor.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçesi Kaynar Mahallesi Taziye Evi tepeden tırnağa yenilendi.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Büyükşehir Belediyesi'nin imkânları ile yürütülen çalışmalar kapsamında taziye evinin iç cephe ve dış cephe tadilat boya işlemleri, mutfak ve lavabo kısımları başta olmak üzere tüm kısımları yenilendi.

Kaynar Mahallesi Muhtarı Aycan Beyaz, taziye evinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Beyaz, 'Pınarbaşı Kaynar Mahallesi taziye evimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç sayesinde bitirmiş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ve koordinesinde, eser ve hizmet siyaseti vizyonuyla, kent merkezi ve kırsal ilçelerde tüm birimleri ve yatırımcı kuruluşları ile Kayserililere hizmet götürme gayretini sürdürüyor.