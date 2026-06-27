Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Toplu Taşıma ekipleri, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., 'Sahada' uygulamaları ile hem denetim süreçlerini güçlendirmeyi hem de vatandaşla doğrudan iletişim kurarak beklentileri en doğru şekilde analiz etmeyi sürdürüyor.

KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir merkezde gerçekleştirilen kapsamlı denetim faaliyetlerinde; ekipler tarafından toplu taşıma araçları titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerde araç içi temizlik, genel bakım durumu, klima sistemlerinin çalışırlığı, sürücülerin kılık ve kıyafet uygunluğu gibi başlıca konuların hizmet standartlarına uyumu detaylı şekilde ele alındı.

Vatandaşların daha konforlu, güvenli ve sağlıklı bir yolculuk yapabilmesi adına gerekli tüm kriterler yerinde kontrol edilerek eksiklikler için anında müdahale sağlandı. Ayrıca ekipler otobüs ve duraklarda yolcular ile birebir görüşmeler gerçekleştirerek; şikâyet, talep, öneri ve memnuniyetlerini dinledi.