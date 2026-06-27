Kazım Karabekir İlkokulu ve Kazım Karabekir Ortaokulu'nda düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne törenine katılan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrencilere karnelerini vererek heyecanlarını paylaştı.

KAYSERİ (İGFA) - Geleceğin teminatı öğrencilere karnelerini ve hediyelerini veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi olarak 148 bin öğrencinin karne aldığı bir ilçeyiz. 600 bin nüfuslu büyük bir ilçeyiz. 350'ye yakın okulumuz var. Bizim en değerlilerimiz, evlatlarımızdır.

İlçemize yeni yaptığımız 2 okulumuz olan Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda velilerimizle birlikte karne etkinliğini gerçekleştiriyoruz. İnşallah buradan mezun olan gençlerimiz bizim yapmış olduğumuz, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, yeni yapacağımız Teknoloji Lisesi ve Dış Ticaret Lisesi gibi meslek okullarına da yönelecekler. Kayseri'nin de ülkemizin de geleceğine katkı sağlayacak' dedi.