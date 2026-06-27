Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan EKDAĞ, kendi atölyelerinde üretilen ve Akdeniz'in tuzlu suyu ile zorlu iklim koşullarına dayanıklı olarak tasarlanan ahşap şezlongları plajlarda kullanıma sundu. Yeni şezlonglar vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, iştiraki olan EKDAĞ bünyesinde hizmet veren Boğaçayı 3 No'lu Plaj'da vatandaşlara daha konforlu ve kaliteli bir deniz deneyimi sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda plajda kullanılan ahşap şezlonglar, EKDAĞ'ın kendi atölyelerinde üretilerek hizmete sunuldu. Kent estetiğine katkı sağlayacak şekilde tasarlanan ahşap şezlonglar Akdeniz'in tuzlu suyu ile bölgenin zorlu iklim koşullarına dayanıklı olarak üretildi. Piyasa koşullarında yüksek maliyetlerle temin edilen ürünler yerine öz kaynaklarla gerçekleştirilen üretim sayesinde maliyet avantajı da sağlanıyor. Dışarıdan hizmet alımını azaltan uygulamayla hem yerli üretim destekleniyor hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

EKDAĞ ATOLYELERİNDE ÜRETİLDİ

EKDAĞ A.Ş Genel Müdürü Ahmet Aydın, Boğaçayı 3 No'lu Plaj'da kullanılan şezlongların tamamen kendi atölyelerinde üretildiğini kaydetti. Ahmet Aydın, 'Atölyelerimizde ürettiğimiz her şezlongda ustalarımızın emeği ve alın teri bulunuyor. Dışarıdan hazır ürün temin etmek yerine üretimi kendi imkânlarımızla gerçekleştirmeyi tercih ettik. Böylece hem üretim kapasitemizi değerlendirdik hem de bütçemizde önemli ölçüde tasarruf sağladık' dedi.

AHŞAP ŞEZLONGLAR PLAJA YERLEŞTİRİLDİ

Boğaçayı bölgesinde bulunan 3 No'lu Halk Plajı'na vatandaşları davet eden EKDAĞ Genel Müdürü Ahmet Aydın, vatandaşların daha konforlu ve kaliteli bir deniz deneyimi yaşayabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aydın, 'Boğaçayı'nda yer alan 3 No'lu Halk Plajımıza toplam 150 adet ahşap şezlong yerleştirdik. Akdeniz'in iklim koşullarına dayanıklı olarak kendi atölyelerimizde ürettiğimiz bu şezlonglarla misafirlerimize daha konforlu bir kullanım alanı sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu yaz, Antalya'nın kendi üretimi ve emeğiyle hazırlanan ahşap şezlonglarda, mavi bayraklı ve dumansız plajlarımızda denizin keyfini çıkarabilecek. Şehrimize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.