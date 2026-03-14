Denizli Büyükşehir Belediyesi, uzun süreli hastalık veya engellilik nedeniyle hasta bezi kullanmak zorunda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı hasta bezi yardım programında başvuruları almaya başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, hasta ve hasta yakınlarının üzerindeki maddi yükün azaltılması ve bakım sürecinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda hasta bezi kullanmak zorunda kalan ihtiyaç sahipleri için başvuru süreci başlatıldı. Vatandaşlar başvurularını www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi üzerinden ya da https://cbs.denizli.bel.tr/hastabezi/ bağlantısından gerçekleştirebiliyor.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal destek projeleriyle vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Özellikle yatağa bağımlı hastalar ve onların bakımını üstlenen yakınlarının önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, 'İhtiyaç sahibi ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz. Hasta bezi desteğiyle hem hastalarımıza hem de büyük fedakarlık gösteren yakınlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Denizli'de hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz' dedi.