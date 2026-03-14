Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında Türkiye'den tek kayak merkezi olarak yer alan ve 2025-2026 sezonu bitmeden 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Erciyes ile ilgili yeni projelerin müjdesini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında sunduğu kış turizmi hizmetinin kalitesini daha da arttırıyor.

Erciyes Kayak Merkezi, yeni projelerle hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Hacılar-Hisarcık kavşağından Develi istikametine 8,2 kilometrelik alternatif bir yol yapımı için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Büyükkılıç ayrıca Erciyes Kayak Merkezi'nde otopark konusunda sorun yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin 500 araç kapasiteli yeni bir otopark projesine başlayacaklarını söyledi.

Erciyes'in dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye'den tek kayak merkezi olarak listede. Yurt içinden yurt dışından milyonlarca insan gelecek potansiyele sahip. 18 Aralık'ta sezonu başlatmıştık, şuana kadar da 3 milyon civarında dostumuz geldi. Bu hafta sonu ara tatil başlıyor ve onu Ramazan Bayramı ile de taçlandırınca şuan otellerimizin doluluk oranı üst düzey' ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin son yıllarda artan ziyaretçi yoğunluğu ile oluşan ulaşım ve otopark ihtiyaçlarının da karşılanması için çalışmaların başladığını ifade eden Büyükkılıç, '8.2 kilometre, Hacılar yol ayrımından göletin arkasından Develi istikametine giden yola bir bypass yol ya da alternatif yol diyelim, 1 milyar TL'ye ihalesi yapıldı. Kasım ayında da yer teslimi yapıldı, çalışmalar başladı' şeklinde konuştu.

