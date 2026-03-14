Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasının infiali tetikleyecek tehlikeli adım olduğuna vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Ankara'da görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Ortak yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Fidan, savaşın biran önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Savaşın dünya geneline yayılmasından endişe duyduklarını ve barış için yaptıkları gayretlerin milli güvenlikten taviz verileceği anlamına kesinlikle gelmemesi gerektiğini vurgulayan Hakan Fidan, 'İsrail Hükümeti, Orta Doğu'yu yeni bir istikrarsızlığa sürüklüyor. Bölgede saldırılar devam ettikçe içinden çıkılamaz bir sarmala dönüşecek. Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır. Netanyahu'nun Lübnan Hizbullahı ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz.' dedi.