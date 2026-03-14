İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 'Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemek de güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti ve paradigmayı değiştirerek sağlıkta asla bir daha kapanmayacak tertemiz sayfa açtık' dedi.

Sağlıkta yaptıkları yatırımları saymaya kalkarlarsa saatlerin alacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: 'Buralara elbette kolay gelmedik, hastanelerin birer harabeyi andırdığı günlerden, buralara sadece hastaların değil hasta yakınlarının akıl almaz çileler çektiği dönemlerden geldik, buralara bıçak parası zulmünden, ambulans hizmetlerinin yetersizliğinden, yaralıların yollarda can çekiştiği zamanlardan geldik. Yalnızca sağlık sistemini dönüştürmekle, yenilemek de güçlendirmekle kalmadık, aynı zamanda hizmet sunumundaki zihniyeti ve paradigmayı değiştirerek sağlıkta asla bir daha kapanmayacak tertemiz sayfa açtık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

'Maalesef bugün insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki bebeklerin katledildiği, yanaklarındaki güllerle okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz. Gazze soykırımında sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanların acımasızca şehit edildiğini gördük. 1700'e yakın sağlık çalışanı İsrail'de devlet terörünün kurbanı oldu. Bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın sadece insani değerleri korumanın derdindeyiz. Hadiselere petrol, altın, doğalgaz değerinden bakan değil hakkın, adaletin, şefkatin, insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz. Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız.'