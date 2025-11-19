ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde gündeme gelen gıda güvenliği tartışmalarına ilişkin Bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Özellikle 'sokak lezzetleri' olarak bilinen seyyar gıda satış noktalarına dikkat çeken Bakan Yumaklı, seyyar satıcıların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alma zorunluluğu bulunmadığını, izin yetkisinin tamamen yerel yönetimlerde olduğunu anımsatarak, 'Belediyelerin izin vermediği hiçbir yerde gıda satışı yapılamayacak. Bu noktalara izin verilirse anında kapatılacak.

Bakanlık, belediyelerden izin alan tüm seyyar satış noktalarını 7 gün 24 saat esasına göre ani ve risk bazlı denetleyecek' dedi.

'AÇIKTA SATILAN GIDADA HİJYEN RİSKİ ÇOK YÜKSEK'

Bakan Yumaklı, açıkta satılan ürünlerde hijyenik koşulların sağlanmama ihtimalinin her zaman yüksek olduğunun altını çizerek, 'Özellikle seyyar satıcılar, festivaller, günübirlik etkinlik alanları gibi yerlerde bu risk daha da artar. Alışveriş yaparken mutlaka son tüketim tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi, parti numarası ve işletme onay numarasına bakın. Bu bilgiler yoksa ürün şüphelidir.'diye konuştu.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1991156969063739415

Vatandaşların şüpheli durumları ALO 174 Gıda Hattı veya güvenilirgida.gov.tr üzerinden bildirmesini isteyen Bakan Yumaklı, her ihbarın titizlikle inceleneceğini ve sonuçlandırılacağını belirterek, işini doğru yapan üretici ve satıcıların toptancı bir yaklaşımla suçlanmasının yanlış olduğunu söyledi. 'Güvenilir gıda bizim kırmızı çizgimizdir' diyen Bakan Yumaklı, 'Hem denetimlerimizle, hem vatandaşlarımızın dikkatiyle bu güveni hep birlikte koruyacağız' dedi.

Denetim seferberliğinin hemen başladığı, özellikle riskli görülen sokak lezzetleri noktalarında ilk sonuçların kısa sürede alınacağı duyurdu.