Meteoroloji, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli, Marmara ve Ege başta olmak üzere birçok yerde rüzgarın fırtına seviyesine ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile aralarında Eskişehir, Sivas, Erzincan, Gaziantep ve Kilis'in de bulunduğu bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ardahan, Bayburt'un doğusu, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde düşmesi, güney bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR DA KUVVETLENECEK

Bu arada Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması, kısa süreli olarak 60-80 kilometreyi bulması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.