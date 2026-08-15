AFAD, Bursa Mustafakemalpaşa'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 06.42'de kaydedilen depremin yerin 13.35 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, Bursa'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD verilerine göre merkez üssü Bursa Mustafakemalpaşa olan sarsıntı, saat 06:42'de 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.
Depremin 13.35 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Kaynak: RSS