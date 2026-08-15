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2026'da 245 şahıs Türkiye'ye iade edildi... Bakan Gürlek: Hiçbir ülke güvenli liman değil

AFAD verilerine göre merkez üssü Bursa Mustafakemalpaşa olan sarsıntı, saat 06:42'de 3.4 büyüklüğünde kaydedildi.

2026'da 245 şahıs Türkiye'ye iade edildi... Bakan Gürlek: Hiçbir ülke güvenli liman değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, Bursa'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

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