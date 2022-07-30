Millet Partisi İzmir Çalıştayı, Bornova’da yapıldı

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla düzenlenen Millet Partisi İzmir Çalıştayı’na Millet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Sofu ve Nejat Cebeci’de katıldı.

Millet Partisi, yaklaşan genel seçim öncesi çalışmalarına hız verdi. Seçim stratejilerinin konuşulduğu çalıştayda çok sayıda partili görüşlerini dile getirdi. Partililere sosyal medya ve medya hakkında uzmanlarından sunumlar da gerçekleştirildi.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sofu, Millet Partisi’nin geçmiş yıllardaki başarılı siyasi ve medya çalışmalarından örnekler verdi. Çalıştayda Millet Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi Şenay Cebeci, Millet Partisi’nin misyonundan bahsetti. Millet Partisi MKYK Üyesi Seyfettin Özyurt, Millet Partisi Karşıyaka İlçe Yönetiminden İbrahim Karaca ve Millet Partisi İzmir Konak İlçe Başkanı Muhammet Kabcı da birer konuşma yaptı. Çalıştayda partili gençlerde görüşlerini dile getirdi. Parti yetkilileri gençlere verdikleri önemi anlatarak, gençler için Eylül ayında bir gençlik kampı planladıklarını dile getirdiler.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Sofu, “Millet Partisi’nin işi; makam, koltuk, şan, şöhret değil. Bizim işimiz; insanın uyanması, yaratılış gayesine uygun olarak kendi geleceği hakkındaki kararları kendi verecek hürriyete ve ehliyete kavuşmasıdır; milletimizin de kıyamete kadar egemen yaşamasıdır.”

“İşte Millet Partisi’nin yaptığı en önemli iş bu ölçülerde bir ekip yetiştirmesidir. Bilge Lider Sayın Aykut Edibali, 1960’lı yıllarda daha gencecik bir öğrenci iken, tek başına başladığı bu çalışmada, Yeniden Millî Mücadele kadrolarını yetiştirmiştir. Bu kadrolarla Islahatçı Demokrasi Partisi’ni kurmuş ve kitleleşme çalışmalarına başlamıştır. 1991 yılında 3’lü Millî İttifak sonrası da Millet Partisi olarak kitleleşme çalışmalarını sürdürmüştür. Ta ki 14 Ocak 2022’te Rahmeti Rahmana kavuşuncaya kadar! Bilge Liderimize selam olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

“1960’lı yıllarda Yunanistan Kıbrıs’ı kendisine bağlamak (Enosis’i gerçekleştirmek için) EOKA’yı kurup destekler. Türklere karşı yıldırma hareketleri, baskı ve zulüm uygular, katliamlara başlarlar. Bu durum karşısında Sayın Aykut Edibali ve arkadaşları ‘Mehmetçik Kıbrıs’a’ mitingleri düzenlerler. Bu mitingler sonrası oluşan millî irade karşısında, Türkiye iktidarı, garantörlük hakkını kullanır ve Kıbrıs Türklerinin imdadına yetişir” ifadelerini kullandı.

1991 yılında partinin yaptığı 3’lü milli ittifakla ilgili konuşan Sofu, “Millî ittifak çalışmaları, meyvelerini 1991 yılında; Edibali, Türkeş, Erbakan liderliğinde kurulan 3’lü Millî İttifak ile vermiş, üç parti toplam oy potansiyelinin birkaç misli bir ivme ile yüzde 19 rey alarak 63 milletvekilini TBMM’ye sokmuştur. Ancak milletin millî ittifak iradesi bazı engellemeler aşılamadığından kısa sürmüştür” dedi.

Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Nejat Cebeci, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabında işaret ettiği bütün tehlikelerin vuku bulduğunu görüyoruz. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanetler söz konusudur. Buna ‘Millet Partisi’ dur diyecektir. Onun için başkaldırıyoruz, şiddete bulaşmadan bu milletin haklarını korumak için büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Yeni dönem kitleleşme dönemi. Kitleleşmek için kitle iletişim araçları vazgeçilmezimiz olacak. Bunları en etkili kullanmaya çabalayacağız. Tabi ki makyavelist olmayacağız. Yani hedefe ulaşmak için her yol mübahtır demeyeceğiz. Prensiplerimizden, davamızdan, inancımızdan tavizler vermeyeceğiz, teşkilat disiplinimizi yitirmeyeceğiz ama yeni yöntemler geliştireceğiz. Günümüz teknoloji çağı, dijital çağ, internet çağı. Bunları en verimli biz kullanmalıyız” dedi.