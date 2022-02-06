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Giresun İyi Parti İlçe Başkanları Eynesil'de buluştu

Eynesil ilçe teşkilatında ilçe başkanları ile bir araya gelen İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, ülke ve Giresun gündemine değindi. en Başkan Eroğlu , Samsun'da Atatürk Anıtına yapılan saygısızlığın meşrulaştırılmak istendiğini belirtti.

YURT HABER 06.02.2022, 22:59 Murat Aydın
Giresun İyi Parti İlçe Başkanları Eynesil'de buluştu

Eynesil ilçe teşkilatında ilçe başkanları ile bir araya gelen İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, ülke ve Giresun gündemine değindi.

Samsun'da Atatürk Anıtına yapılan saygısızlığın meşrulaştırılmak istendiğini belirten Başkan Eroğlu, “Türkiye ve Giresun gündemi ile ilgili olarak özellikle Samsun'da Atatürk Anıtına yapılan bir saygısızlık ve terbiyesizlik var.  Türkiye'de bu konu özellikle göz yumularak meşrulaştırmak isteniyor.  Samsun halkının yanındayız.  Atatürk'ün devamlı ve daimi bekçisiyiz.  Türkiye'nin en önemli gündemi şu anda Atatürk'ü olan saygıdır. Tüm Türkiye'yi Atatürk'e saygıya davet ediyorum. Hükümetten bu saldırının sorumlularını bulunmasını diliyorum” dedi.

KURUMLAR VERGİSİ ZENGİNLERE YARIYOR

Ülke gündemine de değinen İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu, Kurumlar Vergisinin değil, Katma Değer Vergisinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu,”  Türkiye yine ekonomik kriz içindedir. Bunu bütün vatandaşlar bilfiil görmektedir.  Akşam yine petrole, mazota zam geldi. Elektrik zamları Türkiye'yi yaktı bitirdi zaten. Türkiye ekonomisi çalışmaz durumda.  Çünkü ekonominin ana girdileri petrol,  akaryakıt, enerji, elektrik ve doğalgaz ekonominin ana girdileridir. Bunları ucuzlamadan hiçbir üretimin ucuzlaması,  ekonomimizin düzelmesi mümkün değildir. Bu konuda Türkiye ekonomisine önerim; akaryakıt ve enerji girdilerinde Katma Değer Vergisinin yüzde bir gibi kayıt altına alınacak şekilde yüzde bire indirilmesidir.  Katma Değer Vergisi indirimi Türkiye ekonomisi için bence çok önemlidir. Hâlbuki Türkiye'de de tam tersi yapılıyor. Geçen gün Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisinde 2 puan indirimi yaptılar.  Kurumlar Vergisi zenginlere yarıyor, katma değer vergisi tüm halka yarıyor.  Dolaysıyla ekonominin işlemesi açısından, Kurumlar Vergisi değil, Katma Değer Vergisi indirilmelidir”

Cumhurbaşkanının Giresun’da beklenenlere cevap vermediğini söyleyen İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu,”Giresun’un en önemli gündemi ise,  Cumhurbaşkanından beklentilerimiz idi.  Tabii dağ fare doğurdu. Dağın fare doğurması Sayın Cumhurbaşkanının etkinliklerinde de belli oldu. Cumhurbaşkanı, ‘Yine ekonomiye dış güçler sabote ediyor’ deyince,  halk alanı terk etmeye başladı. Bunu bütün basın ve medya gördü. Yine Gümrük Müdürlüğünün 350 kişilik salonunu dolduramadılar. Dolayısıyla Giresunlu beklediğini bulamadı. AKP de Giresun'dan beklediğini bulamadı. Bu arada bazı tesisleri açılmadan açtılar. Örneğin Batlama’da yapılmakta olan spor salonunu bitmeden açtılar.  Cumhurbaşkanı Armelit’e tünel yaptığını söyledi. Bunlarda Sayın Cumhurbaşkanında bir takım yanlış Bilgi işaretlerinin belirtileri diye düşündüm.  Bu arada tabii Şebinkarahisar tüneli için de ayrıca bir teşekkür ediyoruz. O tüneli açtılar. Giresun'da işe yarayan tek iş Şebinkarahisar Tüneli'nin tek tünelinin olsun açılması oldu. Bizim beklentimiz Güney Çevre Yolu idi. Güney Çevre Yolu gündemde yoktu. Bizim beklentimiz Dereli yoluydu,  gündemde yoktu. Bütün Güney Yollar beklentilerimiz gündemde yoktur. Yine kronik sorunlarımız olan Fiskobirlik,  özel idare ve belediye sorunlarımız devam etti.  Ben cumhurbaşkanının ve AK Parti yetkililerini, hükümet yetkililerini Giresun'a daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

#giresun #iyi parti #eynesil iyi parti ilçe teşkilatı
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