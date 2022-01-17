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Fındık üreticilerine don uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerine don tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

YURT HABER 17.01.2022, 09:58 17.01.2022, 10:08 Murat Aydın
Fındık üreticilerine don uyarısı

Kısa adı FİSKOBİRLİK olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden fındık üreticilerine don tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından bazı bölgelerde fındıkta erken uyanma gerçekleştiği, yaşanan ani sıcaklık düşüşü ve kar yağışı nedeniyle özellikle orta ve yüksek kesimde don olaylarının yaşanabileceği, fındık üreticilerinin bu doğrultuda tedbirlerini alması gerektiği vurgulandı.

Özellikle Karadeniz bölgesinde küresel ısınma ile birlikte iklim ve ani sıcaklık değişimlerinin fındık üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunun belirtildiği açıklamada; ‘’fındıkta don riskinin en fazla görüldüğü aylar Ocak, Şubat ve Mart aylarıdır. Bu yıl Ocak ayı başında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu durum bazı bölgelerde fındıkta erken uyanmayı tetikledi. Ancak geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ile birlikte orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kış aylarında çiçeklenen fındık bitkisinde ortalama -2 ile -8 derecelerde hasar tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Hasarın etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü ve süresine bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle yağan kar esasında fındık için faydalı olarak görülse de sonrasında yaşanabilecek don olayları rekolte üzerinde önemli bir tehdide neden oluyor. Bu noktada üreticilerimiz gerekli önlemleri alarak riski minimize edebilir.’’ Denildi.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER SIRALANDI

Fındık üreticilerinin don riskine karşı alabileceği önlemlere de yer verilen açıklamada üreticilerin tarım sigortası yaptırması gerektiğine dikkat çekildi. Fındık üreticilerin don riskine karşı alabileceği önlemler şu şekilde belirtildi.

• Su donarken toprak yüzeyinin de ısısını düşürür. Bunun önüne geçebilmek adına yağmurla sulama sistemiyle sulama yapılabilir.

• Toprağın üzeri çeşitli materyaller yardımıyla örtülerek ısı kaybı engellenebilir.

• Çalı-çırpı gibi sis ve duman veren çeşitli yanıcı materyaller hakim rüzgar yönünde bahçelerin uygun yerlerinde yakılabilir.

• Fındık bitkisinin soğuğa karşı daha duyarlı olmasına yol açan fazla azotlu gübrelerin kullanımından kaçınılabilir.

SİGORTA YAPTIRILDIKTAN 7 GÜN SONRA DEVREDE

Tüm bu önlemlerin yanı sıra fındık üreticilerinin gelir kaybı yaşamamaları adına Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında ‘’Bitkisel Ürün Sigortası’’ yaptırması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası kapsamında yer alan fındık mahsulü sigortası başvurularının başladığının belirtildiği açıklamada 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerinin yapılması gerektiği belirtildi. Üreticilerin yaptıracakları “Bitkisel Ürün Sigortalarında“, poliçede belirtilen primin %50’si Devlet tarafından karşılanacağı, don olayı teminatında ise primin 2/3 devlet tarafından yatırılacağı dile getirildi. Ayrıca Üreticilerin yaptıracakları sigorta işlemlerinin 7 gün sonra devreye gireceği bu nedenle geç kalınmadan sigortalarını yaptırması gerektiği uyarısında bulunuldu.

BAŞVURULAR FİSKOBİRLİK KOOPERATİFLERİNDEN YAPILABİLECEK

Bitkisel Ürünlerin Sigorta yaptırılması konusunda çok fazla değişkenin olduğu belirtilen açıklamada, “Üreticilerimize sigorta kapsamında danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Sigorta yaptırılırken dikkat edilmesi gereken birçok parametre var. Bitkisel Ürün Sigortası yaptırılırken, ürünün yetiştirildiği bahçenin konumu, yükselti, ürünün çeşidi, ürünün verimi, fındık için ocak sayısı ve bahçenin yaşı, son hasat tarihi vb. gibi detaylara dikkat ediliyor. Yapılan sigorta işlemi sırasında, ilgili parametrelerden birine dahi dikkat edilmediği ya da yanlış tercih edildiği takdirde üreticilerimiz maddi kayıplar yaşayabilmekte. Bu durumun önüne geçmek ve üreticilerimize daha iyi hizmet sağlayabilmek adına Fiskobirlik Sigorta ve 50 Kooperatifimizdeki personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize aralıksız destek vererek danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyoruz.” Açıklamasında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, sigorta yaptırmak isteyen üreticilerin 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemini yenilemeleri gerektiği uyarısında bulunulurken, üreticilerin, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile ilgili daha detaylı bilgi alması, başvuru işlemleri ve sigorta kapsamında 2022 yılı değişiklikleri hakkında haberdar olmaları amacıyla, bulundukları bölgedeki en yakın Fiskobirlik Kooperatifine başvurmalarının yeterli olacağı belirtildi.

#fiskobirlik #fındık #donuylarısı
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