Başkan'ın yaptığına bakın! Ambulansı canlı yayın aracı yaptı...

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mustafa Demir, belediyeye ait olan ambulansı canlı yayın aracına dönüştürdü. 31 Mart seçimlerinden sonra yerel medyanın eleştirilerine maruz kalan Belediye Başkanı olan Mustafa Demir, önce basın bürosunda çalışan personel sayısını arttırdı. Ardından internetten yayın yapan dergi, gazete ve TV kanalı açtı. Son alarak Büyükşehir’in Sesi adında gazete çıkarmaya başlayan Başkan Demir, belediyeye ait ambulansı da canlı yayın ve hizmet aracı yaparak basın bürosuna verdi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Basın kadrosunda 60’a yakın personeli bulunduran Başkan Mustafa Demir, belediyenin bünyesindeki huzur evinde kullanıldığı ileri sürülen resmi plakalı ambulansı canlı yayın aracına çevirmesi tepki çekti.

Kentte yayın yapan bir yerel gazetenin (Hedefhalk) Genel Yayın Yönetmeni Yener Cabbar, “Basın aşkı ve merakı o kadar sardı ki, ordu gibi basın çalışanı, internet gazetesi, şehir gazetesi ve SBB TV yetmedi, şimdi de canlı yayın aracı aldı. Şehirce onca basın varken belediyenin yaptığı resmen kamu zararı. Sizin bizim paramızla medyacılık yapıyor. Yazık” diyerek Belediye Başkanı Demir’i eleştirdi.

3 MİLYAR BORCU VAR

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3 milyara liraya borcu bulunurken, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde cenaze hizmetlerinde kullanmak için 20 adet kamyonetin satın alınması için İller Bankası’ndan 10 milyon liralık kredi alınmasını öngören teklif, mart ayı meclis toplantısında kabul edildi.

Belediye, İller Bankası’ndan bu zamana kadar alınan krediler karşılığında gayrimenkulleri ve taşınmazlarının yanı sıra, her türlü ticari işletme ile alacak ve haklarını ipotek ettirdi.