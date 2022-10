Başkan Eroğlu: Başkan İzliyor, Giresun'un kronikleşen sorunları artıyor

İYİ Parti ve Giresun İl Teşkilatının i̇lk kongresi geçtiğimiz gün Görele ilçesinde gerçekleşti.Yeni ilçe teşkilatı binasının da açılışı yapılan kongreye katılım oldukça yoğundu. Kongrede konuşma yapan Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu belediyenin sorunlara çare olmadığını belirterek: ‘Giresun’un kronik sorunlu üç kurumu ve Giresun’un üç kronik sorunu var’ dedi.



Başkan Eroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı;"Fiskobirlik, Özel idare ve Giresun belediyesi yıllardır arsa satarak ayakta durmaktadır. Kronik sorunları beceriksiz idareciler yüzünden bir türlü düzeltilememiştir. Her üç kurum da durmadan arsa satmaktadır. Şimdi sıra Giresun belediyesine gelmiş olup arsa satış ilanına çıkmıştır. Hayvan barınağının orada bulunan arsalarını satılığa çıkarmıştır.

Belediyenin borçları ile ilgili sağlıklı bir rakama da ulaşılamamıştır çünkü bu zamana kadar aldığı yetki ile 1 milyon TL’nin üzerinde borçlanmış olup, daha yeni 40 milyonluk yetki aldığı yetmezmiş gibi, 2 milyon tl de iller bankasından teminat mektubu almıştır.



"YANDAŞLARI İŞE ALMAKTAN BAŞKA BİR PROJESİ YOK"



Giresun belediyesi şu anda 3 milyon TL borçludur. Belediyemizin bu borçlar karşılığında elle tutulur gözle görülür hiçbir yatırımı yoktur. Giresun’un ışıklandırmasını millete yatırım diye söylemekte, ancak esas ışıklandırmayı karayolları yapmıştır.

Belediye el değiştirince ilk yaptıkları iş, işçi çıkarmak ve kendi yandaşlarını işe almak olmuş, vatandaşı mahkemelerde perişan ederek, binlerce tl tazminat ödeyerek belediyeyi borca sokmuş, bu yetmezmiş gibi halen de yandaş eleman alımı ilanı vardır. Belediye artık masraf kaldırmamaktadır. Bunun yerine tasarruf ve yatırım yapmalıdır.

Ayrıca plajlar bölgesinde yapılan çalışma da oradaki işletmecileri kovup kendi yandaşlarını işletmeci yapmak için uydurulmuş projedir. Plajlar bölgesinde değişen güzelleşen hiçbir şey yoktur. Onun yerine söz verdiği otoparkı yapsa ya da Dalcık projesini yerine getirse Giresun’a daha faydalı olacaktı.



Bu ekibin ve sayın başkanın Giresun’a vereceği hiçbir katma değer kalmamıştır hiçbir vizyonu da yok. Giresun dışından getirdiği ve memur ve idareci yaptığı kişilerin de sadece kadro alma amacı olup, Giresun’a hiçbir katkı yapacak kariyerleri olmadığı bellidir.



"GİRESUN'UN SORUNLARI BİTMİYOR BAŞKAN İZLİYOR"



Giresun’un yıllardır kronikleşen ve hiçbir gelişme olmayan kronik sorunları da vardır. Bunlarda da hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. 5 senedir aynı sorunları sürekli saymaktan biz bıktık hiç olmazsa her sene bir sorunu çözenler 5 sene de çoğu sorun çözülürdü. Görele de çöp sorunu yıllardır devam etmekte ve mahkeme kararını da uygulamamaktadırlar. Çanakçı da HES sorunu yıllardır devam etmekte ve beşinci HES’i inşa etmeye çalışmaktadırlar. Karadenizde 4 ilin güney çevre yolu olduğu halde Giresun'un güney çevre yolu yapılmamıştır. Dereli yolu ve Eğribel tüneli kış geldiği halde halen açılmamış, yapılmamış yolu sayın cb açmıştır."şeklinde konuştu.



"ÇÖZERSE İYİ PARTİ ÇÖZER"



Yine kongreye katılarak bir konuşma yapan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, ekonomik sorunların derinleştiğini ve derin yoksulluk denen yeni bir kavrama yol açtığını belirterek, İYİ Parti iktidarında sorunların çözüleceğini belirtti.



"SORUNLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Son konuşmayı ise Genel Başkan Yardımcısı sayın Ünzile Yüksel yaptı. Amasra maden ocağında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, sayın genel başkanımızın emri üzerine acılı aileler ile görüştüklerini ve sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Her 3 konuşmacı da tek liste ile birlik sağlayıp seçimi kazanan Ömer Gemiciye başarı dileklerini bildirdiler.