Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

ANKARA (İGFA) - Batı kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.