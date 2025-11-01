Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Daha adil, çoğulcu ve kapsayıcı bir uluslararası düzen için bölgemizde ve ötesinde, barış ve istikrarı teşvik etme çabalarının ön saflarında yer almaya devam edeceğiz.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, 'Türkiye olarak diplomasiyi etkin kılma, gücü adaletin hizmetine sunma ve uluslararası sistemi samimi iş birliğiyle güçlendirme çabalarımızı sürdüreceğiz.

Daha adil, çoğulcu ve kapsayıcı bir uluslararası düzen için bölgemizde ve ötesinde, barış ve istikrarı teşvik etme çabalarının ön saflarında yer almaya devam edeceğiz.

Küresel kuruluşların kapsamlı şekilde reforma tabi tutulması ve bölgesel sahiplenme temelinde iş birliği, diyalog ve çok taraflılığın güçlendirilmesi yolunda çalışmalarımızı ilerleteceğiz.' dedi.