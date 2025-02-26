Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek hava sıcaklıkları 3 ile 5 derece artacak. Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklenirken meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğüi 26 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olaylarına karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara yönelik vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.