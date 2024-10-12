2013 yılında 7 milyon düzeyinde olan yurt dışında tatil yapan Türk turist sayısı, 2023 yılında ilk kez 10 milyonu aşarak 11 milyon 67 bin 359’a ulaştı. 2024 yılı sonuna kadar bu rakamın 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ağırladığı turist sayısıyla her geçen gün yeni rekorlar kırarken, yurt dışında tatili tercih eden Türklerin sayısı da giderek artıyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında yurt dışına çıkan Türklerin sayısı ilk kez 10 milyonu aştı. Geçen yıl toplamda 11 milyon 167 bin 433 vatandaş yurt dışına seyahat yaparak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışına giden vatandaşların geceleme sayısı, toplamda 90 milyon 663 bin 923 oldu. Türk vatandaşları, 2023'ün tamamında toplam 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar harcadı. Kişi başı harcaması ise 639 dolar oldu.

Yurt dışına çıkan Türk turist sayısının bu yıl da artarak yıl sonuna kadar 12 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. 2024 yılı turları sürerken 2025 yılı için de erken rezervasyonlar da hızlı başladı. Erken rezervasyonlarda bir önceki yıla oranla beş kata varan artışlar yaşanıyor. Bu artışta devam eden vize sorunu nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerin ellerini çabuk tutması da etkili oluyor. Sektör yetkilileri de sıkıntı yaşamak istemeyenlerin işlemlerini şimdiden tamamlaması gerektiği hatırlatmasında bulunuyor.

Fransa, İspanya ve İtalya her zaman olduğu gibi Türk turistlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alırken, son yıllarda Yunanistan, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin popülerliği de hızla artıyor.

Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, Schengen vizesi bulunanların tatil için hâlâ Avrupa’yı tercih ettiğini belirtirken, kültür turlarıyla tanınan Balkanlar bölgesinin de son dönemde önemli bir alternatif olmaya başladığının altını çizerek “Adriyatik kıyılarındaki Karadağ’ın Budva, Kotor kentleri ile Arnavutluk’un Ohri, Saranda, Avlonya gibi kentlerini kapsayan turlarımız, hem bölgenin tarihi yapılarını görmek hem de denizin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında” dedi.

Türk turistlerin yurt dışındaki top 10 destinasyonu şu şekilde:

Balkanlar

Çok seçenekli programların sunulabildiği Balkanlar hem mutfak kültürü hem de sosyo kültürel yapısı ile seyahat severlerin keyifli bir tur yapmalarına olanak sağlıyor. Vizesiz seyahat rahatlığı da bu bölgeyi tercih edenlerin sayısını artırıyor. Balkanlar doğal güzellikleri, özellikle yakın tarihin izleri ile eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

Mısır

Hem kültür turları hem de deniz kum güneş tatili için çok uygun tatil imkânları sunan Mısır, Sharm bölgesi için vizesiz, diğer bölgeler için ise kapıda vize kolaylığı ile ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Mısır, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında, renkli deniz altı yaşamı ile doğal hayat meraklılarına da benzersiz deneyimler yaşatıyor. Giza Piramitleri ile Kahire, Karnak Tapınağı’na ev sahipliği yapan Luxor ve tabi ki yer üstü kadar deniz altı güzellerine sahip Sharm ve Hurghada Mısır’ın popüler bölgeleri arasında.

İtalya

Çoğu seyahat severin ilk yurt dışı seyahatinde öncelikle görmek, gezmek, keşfetmek istediği yer İtalya. Roma, kanalları ile eşsiz Venedik, sanatın ve pek çok ünlü sanatçının yaşadığı, her bir adımında sanatı iliklerine kadar hissettiren Floransa en popüler rotalar arasında. Ayrıca, alışveriş ve moda meraklıları için Milano önemli bir cazibe merkezi.

İspanya

Tapas, paella gibi pek çok meşhur lezzetlere ev sahipliği yapan İspanya dört mevsim görülmeye değer. Akdeniz kıyılarının güzelliğinin yanında pek çok farlı kültürü de barındıran İspanya, Roma İmparatorluğu’nun ve Endülüs Emevîlerinin kültür mirasını barındırıyor. Tabi ki İspanya denince ilk akla gelenlerden biri de modern mimarinin öncülerinden Antonio Gaudi’nin tamamlanmamış şaheseri Sagra da Famila’ya ev sahipliği yapan deniz, kum güneş üçlüsü ile de tam bir Akdeniz şehir olan Barselona.

Orta Avrupa

Klasik bir Orta Avrupa turunun olmazsa olmaz şehirleri Prag, Viyana, Budapeşte. Her bir şehrin köklü tarihi Viyana’da tarihi bir binada şnitzel yerken, Budapeşte’de Buda ve Peşte’yi ikiye bölen Tuna nehrinin kıyısında tüm heybeti ile duran Parlamento binasını seyrederken, Prag’ın Orta Çağ’a ışınlanmış hissi veren sokaklarını adımlarken seyahat severlerin tüm duygularına hitap ederek eşsiz bir seyahat imkânı sunuyor.

Fransa

Fransa, özellikle Paris ile Türk turistlerin gözde destinasyonları arasında. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Seine Nehri gibi simgesel yapıları ile Paris, romantik tatiller için mükemmel bir seçenek. Kültürel ve sanatsal zenginlikleri, gastronomisi ve romantik atmosferi ile vazgeçilmez olan Fransa’da Nice ve Cannes gibi şehirler de Akdeniz kıyısındaki güzellikleri ile ilgi odağı.

Fas

Kuzey Afrika’da bulunan ve Atlas Okyanusuna kıyısı bulunan Fas, vizesiz seyahate imkân tanıması sayesinde seyahat severler arasında rağbet görüyor. Kuzey Afrika kültürü ile Akdeniz esintilerini taşıyan bu ülke Kazablanka başta olmak üzere Marakeş ve Rabat gibi şehirleri ile gezginlere farklı seçenekler sunuyor. Uzun yıllar Fransız etkisinde kalması nedeni ile doğu ve batı karmasının hissedildiği kültür, eğlence ve tarih ile dolu bir seyahat geçirmek mümkün.

Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yedi emirliğinden bir tanesi olan Dubai, Orta Doğu’nun turistik açıdan en dikkat çeken şehirlerinden biri. 2024’ün ilk üç ayında Dubai’ye giden Türk turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artması da bunun göstergesi. Lüks yaşamı ile dikkat çeken Dubai, hızla değişmesine rağmen geleneksel yanlarını da muhafaza ediyor. Tatil için farklı alternatifler sunan Dubai’de çöl safari keyfi, çocuklu aileler için Legoland gibi pek çok aktivite var.

Uzak Doğu

Tropikal iklimi sayesinde dört mevsim seyahat severler için yaz tatili imkânı sağlayan destinasyon, içerisinde pek çok farklı alternatif programlar bulunduruyor. Bangkok, Phuket, Pattaya, Singapur gibi şehirler en popüler bölgelerin başında geliyor. Uzakdoğu mutfağının eşsiz lezzetleri, doğal güzellikleri ve kültürel farklılıkları ile derin tarihinin mistik havası seyahatin her adımında hissediliyor.

İngiltere

Seyahat severlerin gidilecek yerler listesinde her zaman ilk sıralarda yerini koruyor. Birleşik Krallığı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda ve İrlanda’dan oluşan bu keyifli rota ortak yanları kadar farklılıklarını görme, Londra, Edinburgh, Belfast, Dublin gibi ünlü şehirleri keşfetme imkânı sunuyor. Tek başına Londra seyahati bile Big Ben, London Eye, Tower Bridge, çocuklar ve en az çocuklar kadar Harry Potter’den keyif olan büyükler için Harry Potter Müzesi ve daha pek çokları ile dolu dolu bir tatil sunuyor.