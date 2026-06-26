Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu'nda yüksek teknoloji ve savunma sanayii ihracatındaki artışları vurguladı. Reeskont kredisi günlük limitinin 5 milyar liraya çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, ihracatçıya desteklerin süreceğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin ihracat performansı, yüksek teknolojili üretim, savunma sanayii ihracatı ve ihracatçılara yönelik finansman destekleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta yakalanan ivmenin 2026 yılında da sürdüğünü belirterek, 'Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu ancak 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık.' dedi. Türkiye'nin ihracatındaki artışın yalnızca miktar olarak değil, nitelik bakımından da önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Erdoğan, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatındaki yükselişe dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2002 yılında 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu.' ifadelerini kullandı.

SAVUNMA İHRACATINDA ARTIŞ

Savunma ve havacılık ihracatındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, sektörün ihracat rakamlarında önemli bir yükseliş yaşandığını belirterek, 'Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında yüzde 29,5 artış oldu' dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatından, bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz' diye konuştu.

21 İL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

İhracatın ülke geneline yayılması konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak-mayıs döneminde 21 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

İhracatçıların finansmana erişimine yönelik desteklerin sürdüğünü ifade eden Erdoğan, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi tarafından sağlanan kefalet desteğine ilişkin, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin 2025 yılı sonu itibarıyla ihracatçıların 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladığını açıkladı. Merkez Bankası tarafından kullandırılan reeskont kredilerinin son bir yılda 1 trilyon 300 milyar liraya ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel pazarlardaki zorlukların farkında olduklarını ve ihracatçılara yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibarıyla ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı.



Merkez Bankamızın kullandırdığı reeskont kredileri son bir yılda 1 trilyon: pic.twitter.com/zidM7wMDor — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 26, 2026

REESKONT KREDİSİ GÜNLÜK LİMİTİ 5 MİLYAR LİRAYA ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıları desteklemek amacıyla reeskont kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Daha önce günlük limitin 300 milyon liradan 4,5 milyar liraya yükseltildiğini hatırlatan Erdoğan, 'Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz' açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '3 yıl önce 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Türkiye'nin teknoloji yoğun üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatçıların küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşması için desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.