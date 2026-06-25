Ticaret Bakanlığı, helal uygunluk iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçlerini dijital sisteme taşıdı. Yeni düzenlemeyle ürünlerin helal belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlar üzerinden kontrol edilecek.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, iç piyasa dengelerini korumak, haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla ithal ürünlere yönelik denetimlerde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, helal uygunluk iddiası taşıyan ithal ürünlerin denetim süreçleri, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) platformu üzerinden yürütülmeye başlandı.

Yeni sistemle birlikte, ithalat aşamasında sunulan helal uygunluk belgelerinin doğruluğu ve geçerliliği daha etkin şekilde kontrol edilecek.

YENİ TEBLİĞ 3 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin yasal ve idari altyapısını oluşturan 'Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2026/35)' Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecek. Yeni mevzuat kapsamında, helal uygunluk belgesi bulunan ithal ürünlerin, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlar tarafından belgelendirilip belgelendirilmediği TAREKS sistemi üzerinden incelenecek.

HELALLİK İDDİASI TAŞIYAN TÜM ÜRÜNLER KAPSAMDA

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, düzenlemenin yalnızca tebliğ ekinde yer alan ürünlerle sınırlı olmadığı vurgulanırken, buna göre, ithal edilerek piyasaya sunulan ve üzerinde herhangi bir şekilde helallik iddiası bulunan tüm ürünlerin geçerli bir helal uygunluk belgesine sahip olması gerekecek. Bu belgelerin ise mutlaka Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olması şartı aranacak.

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