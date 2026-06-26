Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılık ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla zorunlu hale getirilecek Güvenli Ödeme Sistemi'nin yürürlüğe giriş tarihini 1 Temmuz'dan 1 Ekim 2026'ya erteledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihinin üç ay ertelendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine karşı korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

Düzenlemeye göre, taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile ödemenin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Söz konusu uygulamanın ilk etapta 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanırken, Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığı'na verilen yetki kapsamında uygulama tarihi üç ay ertelendi.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarla birlikte sistemin teknik altyapısı ve entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanabilmesi amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu kullanım tarihinin 1 Ekim 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Açıklamada, düzenlemenin taşınmaz alım satım işlemlerinde güvenliği artırmayı ve tarafların mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçladığı vurgulandı.