Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital çağda rekabet politikalarının yeni teknolojilere uyum sağlamasının zorunlu olduğunu belirterek, yapay zekanın artık e-ticaret ve ekonomik rekabette temel unsurlardan biri haline geldiğini söyledi. Bakan Bolat, Türkiye'de yapay zeka pazarının 2032'de 1,3 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu tarafından Ankara'da düzenlenen 'Dijital Çağda Rekabet Politikaları Çalıştayı'nda konuşan Ömer Bolat, yapay zeka, veri odaklı iş modelleri ve dijital platformların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmenin Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir rol oynadığını belirten Bolat, son 23 yılda ekonominin yıllık ortalama yüzde 5,35 büyüdüğünü söyledi. Şirketlerin artık yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, kullandıkları teknolojiler ve dijital altyapılarıyla da rekabet ettiğini ifade etti.

Türkiye'de e-ticaretin hızla büyüdüğünü belirten Bolat, geçen yıl e-ticaret hacminin 4,6 trilyon liraya ulaştığını, perakende e-ticaret hacminin ise yaklaşık 2,5 trilyon lira olduğunu açıkladı. Bolat, 2024 yılında e-ticarette yaklaşık 6 milyar işlem gerçekleştirildiğini ve 634 bin işletmenin bu alanda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

'YAPAY ZEKA PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK'

Dünya genelinde yapay zeka pazarının 2024 yılında 584 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirten Bolat, bu rakamın 2032 yılında 1,4 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'de yapay zeka pazarının 2025 itibarıyla yaklaşık 571 milyon dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Bolat, bu büyüklüğün 2032 yılında 1,3 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yapay zeka altyapısında kullanılan çip, yarı iletken ve veri iletim ekipmanları gibi ürünlerin ticaret hacminin de arttığını belirten Bakan Bolat, bu ürünlerin küresel ticaret hacminin bir yılda yüzde 22 artarak 4,18 trilyon dolara yükseldiğini dile getirdi. Bakan Bolat, işletmelerde yapay zeka kullanım oranının da yükseldiğine dikkat çekerek, 2021 yılında yüzde 2,7 olan kullanım oranının 2024'te yüzde 4,4'e çıktığını, büyük ölçekli işletmelerde ise bu oranın yüzde 22'ye ulaştığını söyledi.

'REKABET HUKUKU DİJİTAL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMALI'

Yapay zeka ve dijitalleşmenin rekabet politikalarında yeni bir dönem başlattığını vurgulayan Bolat, geçmişte fiyat, maliyet ve pazar payı gibi göstergeler üzerinden yürütülen rekabet çalışmalarının bugün veri, algoritmalar ve dijital platformlar üzerinden şekillendiğini ifade etti. Rekabetin olmadığı bir ortamda teknolojik gelişmenin sürdürülebilir olmayacağını belirten Bakan Bolat, yenilikçilik ile rekabet arasındaki dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Rekabet Kurumu'nun dijital piyasalara yönelik çalışmalarının önemli bir uzmanlık oluşturduğunu dile getiren Bakan Bolat, dijital platformların rekabet karşıtı uygulamalarına ilişkin yürütülen soruşturmaların ve hazırlanan sektör raporlarının piyasa yapısının korunmasına katkı sağladığını kaydetti.