Ege İhracatçı Birlikleri'nin mayıs ayındaki ihracatında Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya rüzgârı esti. ABD ve İtalya, mayıs ayındaki ihracat performanslarıyla Almanya'yı geçerek ilk iki sıraya isimlerini yazdırdılar.

İZMİR (İGFA) - Milli ve dini bayramlar nedeniyle ihracatçıların 6 iş günü daha az ihracat yüklemesi yaptıkları mayıs ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı yüzde 5'lik kayıp yaşasa da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat yüzde 19, İtalya'ya ihracat yüzde 42 artış gösterdi.

EİB'den ABD'ye yapılan ihracat yüzde 19'luk artışla 150 milyon dolardan 179 milyon dolara çıkarken, ABD bu performansıyla Almanya'yı geçti ve zirveye yerleşti.

Egeli ihracatçıların parlak başarıya imza attığı bir diğer ülke İtalya oldu. İtalya'ya ihracat yüzde 42'lik artışla 98 milyon dolardan 139 milyon dolara fırladı. İtalya bu başarısıyla Egeli ihracatçıların en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumuna yükseldi.

ALMANYA, İLK KEZ ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Uzun yıllardır zirvede görmeye alışık olduğumuz Almanya'ya ihracat mayıs ayında yüzde 17'lik kayıp yaşayarak 152 milyon dolardan 125,6 milyon dolara geriledi. Almanya EİB'den en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk kez üçüncü sıraya geriledi. Almanya, ocak - mayıs döneminde 730 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu.

2026 yılında ocak - mayıs döneminde EİB'den en çok ihracat yapılan ikinci ülke 686 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, İtalya'ya yüzde 29'luk artışla 463 milyon dolardan 598 milyon dolara çıktı ve İtalya üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; mayıs ayında Egeli ihracatçıların en çok ihracat yaptığı 10 ülkede diğer ülkeler; İngiltere, İspanya, Hollanda, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Yunanistan şeklinde sıralandı.

İngiltere'ye ihracat yüzde 20'lik artışla 81 milyon dolardan 97 milyon dolara ilerledi. İspanya'nın talebi yüzde 14'lük yükselişle 76,8 milyon dolardan 87,3 milyon dolara çıktı. Hollanda'ya ihracat yüzde 4'lük artışla 64,5 milyon dolara yükseldi. Fransa'ya ihracat yüzde 9'luk azalışla 64 milyon dolardan 58 milyon dolara geriledi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin özel önem verdiği Çin pazarına ihracat yüzde 9'luk artışla 49 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Rusya'ya 45,6 milyon dolar, Yunanistan'a 40 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

ABD VE İTALYA EN ÇOK KİMYEVİ ÜRÜNLER TALEP ETTİ

Mayıs ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nden ABD ve İtalya'ya en çok kimyevi ürünler ihraç edildi. ABD'ye kimyevi mamul ihracatı yüzde 343'lük rekor artışla 13 milyon dolardan 57,3 milyon dolara tırmandı.

Ege Bölgesi'nden ABD'ye ihracatta ikinci sırada Ege Tütün İhracatçıları Birliği yer aldı. ABD'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatı yüzde 57'lik artışla 16,5 milyon dolardan 26 milyon dolara çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği 20 milyon 265 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya tutundu. EİB, 2025 yılı mayıs ayında İtalya'ya 15 milyon dolarlık kimyevi ürünler ihraç etmişken, 2026 yılının mayıs ayında yüzde 218'lik sıçrayışla 48 milyon dolarlık kimyevi mamulleri İtalya'ya gönderdi.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, mayıs ayında İtalya'ya yüzde 80'lik artışla 26,5 milyon dolarlık demir ve demirdışı metal ürünleri ihraç etme başarısı gösterdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatta güçlü pazarlarından İtalya'ya 22,8 milyon dolarlık ihracatla İtalya'ya en çok ihracat yapan üçüncü sektör oldu.