Pacific Avenue Capital Partners, Jonathan Sinnott'u Yatırım Komitesi'ne atadığını ve Al Rahrooh liderliğinde özel bir yapay zekâ ekibi kurduğunu duyurdu. Şirket ayrıca operasyon, uyum ve yatırım ekiplerine yeni isimler dahil etti.

ACCESS Newswire / LOS ANGELES, KALİFORNİYA (İGFA) - Kurumsal ayrıştırmalar (carve-out) ve orta ölçekli pazardaki karmaşık işlemlere odaklanan küresel özel sermaye şirketi Pacific Avenue Capital Partners ('Pacific Avenue'), Jonathan Sinnott'un Yatırım Komitesi'ne atanmasını, Al Rahrooh liderliğinde Ahsan Hashmi ve Alejandro Urrea tarafından desteklenen özel bir yapay zekâ ekibinin kurulmasını ve portföy operasyonları ile uyum alanlarında Tyler Woodhouse, Adolfo Guerra ve Francisco Lima'nın ekibe katılmasını duyurdu. Ayrıca Saiesha Sharma da yatırım ekibine associate olarak dahil oldu.

Pacific Avenue Capital Partners Kurucusu ve Yönetici Ortağı Chris Sznewajs, 'Los Angeles'ta çalışılabilecek en iyi özel sermaye şirketini inşa etme hedefimize bağlılığımızı sürdürüyoruz. Jonathan'ın Yatırım Komitesi'ne atanması, şirkete yaptığı katkıların hak edilmiş bir takdiridir ve bu genişleyen rolünde yaratacağı etkiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunun yanı sıra özel yapay zekâ ekibimizin kurulması, hem Pacific Avenue hem de portföy şirketlerimiz için anlamlı bir rekabet avantajı yaratacağına inandığımız kritik bir girişimdir. Al, Tyler, Adolfo, Francisco ve yatırım ekibimize yeni katılan çalışma arkadaşımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum; her biri portföy genelinde uygulama ve değer yaratma kabiliyetimizi güçlendirecek önemli deneyimler getiriyor' dedi.

Pacific Avenue, Jonathan Sinnott'un Yatırım Komitesi'ne atanmasından memnuniyet duymaktadır. 2018 yılında şirkete katılan Sinnott, bu süre zarfında Managing Director pozisyonuna yükselmiştir. Pacific Avenue'daki görev süresi boyunca işlem kaynak geliştirme, işlem yürütme, durum tespiti (due diligence) ve portföy operasyonlarına odaklanmıştır. Yatırım Komitesi'ne atanması, hem geçmiş katkılarının hem de platform genelinde artan liderlik rolünün bir yansımasıdır. Pacific Avenue'ya katılmadan önce Oaktree Capital Management'ın Special Situations grubunda ve Credit Suisse'in Financial Sponsors grubunda görev yapmıştır. UCLA Anderson School of Management'tan MBA derecesine ve University of Pennsylvania'dan lisans derecesine sahiptir.

Şirket için kilit bir girişim olan özel yapay zekâ ekibinin kurulması, Pacific Avenue'nun yatırım platformu genelinde değer yaratma stratejisinde önemli bir rol oynayacaktır. Ekip, Principal ve Yapay Zekâ Başkanı Al Rahrooh liderliğinde faaliyet göstermektedir. Pacific Avenue'ya katılmadan önce Rahrooh, girişim sermayesi destekli birçok organizasyonda CTO olarak görev yapmış ve NASA SBIR fonu alarak Space Launch System için yapay zekâ çözümleri geliştiren Ar-Ge şirketi LeNgineer'ın kurucu ortakları arasında yer almıştır. University of Central Florida'dan Biyomedikal Bilimler lisans derecesine sahip olup halen UCLA'de Tıbbi Bilişim alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibe Associate Software Engineer olarak Ahsan Hashmi ve Alejandro Urrea katılmıştır.

Ahsan Hashmi, Associate Software Engineer olarak şirkete katılmıştır. Pacific Avenue öncesinde NASA'da ve veri mühendisliği ile bulut tabanlı yapay zekâ çözümlerine odaklanan çeşitli kuruluşlarda görev yapmıştır. University of Central Florida'dan lisans ve University at Buffalo'dan Bilişim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Alejandro Urrea, Associate Software Engineer olarak şirkete katılmıştır. Pacific Avenue öncesinde farklı organizasyonlarda yapay zekâ ve yazılım mühendisliği projelerine liderlik etmiş, üretim seviyesinde yapay zekâ sistemleri tasarlayıp devreye almıştır. University of Central Florida'dan Bilgisayar Bilimleri lisans derecesine sahiptir.

Ekip, iki ana alana odaklanmaktadır: şirketin kendi yatırım ve operasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ destekli çözümlerin doğrudan Pacific Avenue portföy şirketlerinde uygulanması. Pacific Avenue, bu girişimin portföy genelinde değer artırımı açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanmaktadır.

Pacific Avenue ayrıca portföy operasyonları ve uyum alanlarında yeni profesyonellerle ekibini genişletmiştir. Tyler Woodhouse, Portföy Operasyonları Principal'ı olarak katılmıştır. Pacific Avenue öncesinde Atlas Holdings'te Portföy Operasyonları Direktörü ve Alvarez & Marsal'da Private Equity Services ekibinde görev yapmıştır. Massachusetts Institute of Technology'den MBA ve United States Military Academy at West Point'ten lisans derecesine sahiptir.

Adolfo Guerra, Portföy Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. Daha önce L.E.K. Consulting'de Engagement Manager olarak görev yapmıştır. Brezilya'daki UFMG'den Endüstri Mühendisliği lisans derecesine ve INSEAD'dan MBA derecesine sahiptir.

Francisco Lima, Uyum Müdürü olarak katılmıştır. Pacific Avenue öncesinde Clearlake Capital Group, L.P.'de Compliance Associate olarak görev yapmıştır. University of California, Merced'den Yönetim ve İşletme Ekonomisi lisans derecesine sahiptir ve Siyaset Bilimi yan dalı yapmıştır.

Son olarak Pacific Avenue, Saiesha Sharma'yı yatırım ekibine Associate olarak dahil etmiştir. Daha önce CC Industries'ta Private Equity Analyst olarak görev yapmıştır. Indiana University'den Finans lisans derecesine ve Bilgisayar Bilimleri yan dalına sahiptir.

PACİFİC AVENUE CAPİTAL PARTNERS HAKKINDA

Pacific Avenue Capital Partners, merkezi Los Angeles'ta bulunan ve Fransa'nın Paris kentinde ofisi olan küresel bir özel sermaye şirketidir. Şirket, orta ölçekli pazarda kurumsal ayrıştırmalar ve diğer karmaşık durumlara odaklanmaktadır. Pacific Avenue, geniş birleşme ve satın alma (M&A) ile operasyon deneyimi sayesinde karmaşık işlemleri yönetmekte ve operasyonel iyileştirme, sermaye yatırımı ve hızlandırılmış büyüme yoluyla değer yaratmaktadır. Şirket, güçlü yönetim ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak kalıcı ve stratejik dönüşüm sağlamayı ve işletmelerin tam potansiyellerine ulaşmalarına destek olmayı hedeflemektedir. 31 Mart 2026 itibarıyla Pacific Avenue'nun yönetim altındaki varlıkları (AUM) 3,9 milyar doların üzerindedir. Pacific Avenue ekibi, kariyerleri boyunca 50'den fazla kurumsal ayrıştırma dahil olmak üzere 120'den fazla işlemi başarıyla tamamlamıştır. Daha fazla bilgi için www.pacificavenuecapital.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

PACP OPS HAKKINDA

PACP Ops Mgmt Co, LLC ('PACP Ops'), Pacific Avenue Capital Partners, LLC'ye ait ve onunla ilişkili olan, Pacific Avenue'ya özel bir danışmanlık şirketidir. PACP Ops, durum tespiti süreçleri, portföy şirket operasyonları ve diğer girişimler kapsamında Pacific Avenue'ya destek sağlamaktadır. PACP Ops (ve dolaylı olarak çalışanları), Pacific Avenue portföy şirketlerinden ücret almakta olup bu ücretler, Pacific Avenue tarafından yönetilen fonların ödediği yönetim ücretlerini azaltmaz veya dengelemez. PACP Ops'a katılan çalışanlar arasında Al Rahrooh, Alejandro Urrea, Ahsan Hashmi, Tyler Woodhouse ve Adolfo Guerra yer almaktadır.

KAYNAK: Pacific Avenue Capital Partners