Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi ürünlerinden yapılan satışlar 24 trilyon 28,7 milyar liraya ulaşırken, en yüksek payı gıda sanayi ürünleri aldı. Yüksek teknoloji ürünlerinin toplam satışlardaki payı ise yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri, Türkiye sanayisinde üretim ve satışların büyümeye devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satışlar 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira olarak gerçekleşti. Üretimden yapılan satışlar 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon lira, 2023 yılında ise 13 trilyon 343 milyar 937 milyon lira seviyesindeydi.

GIDA SANAYİ İLK SIRADA

2025 yılında üretimden yapılan satışların yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Gıda sektörünü yüzde 10,2 ile ana metal sanayi, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.



YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 3,6

İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yapılan değerlendirmede, yüksek teknoloji ürünlerinin toplam satış değerindeki payı yüzde 3,6 oldu. Düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri toplam satışların yüzde 67,5'ini oluştururken, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarına göre değerlendirildiğinde, toplam satışların yüzde 43,8'ini ara malları oluşturdu. Dayanıksız tüketim mallarının payı yüzde 23,7, sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL ÜRETİMİ 1,2 MİLYON ADEDİ AŞTI

Verilere göre Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 otomobil üretildi. Aynı dönemde 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 kombi, 9 milyon 557 bin 361 ton deterjan ve yıkama müstahzarı ile 774 bin 970 motosiklet üretimi gerçekleştirildi.

Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatından yapılan satışların yüzde 83,1'i beş ilde yoğunlaştı. Satışların yüzde 34'ü Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de gerçekleşti. İmalat sanayinde fason üretimin en yüksek payı yüzde 32,3 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti. Bu alanı yüzde 17,6 ile tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 9,3 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı takip etti.