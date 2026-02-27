MEB, Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - 8 Şubat 2026 tarihinde e-Sınav olarak gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı.

Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak.

Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dâhilinde yurt dışında görevlendirilecek.

Yazılı sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ.