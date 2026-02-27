Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.
MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Ramazan Pidesi Atölyesi' etkinliğinde bir araya geldi.
Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.
Öğrencilerin elleriyle hazırlayıp fırına verdiği pideler, iftar sofrasında ikram edilmek üzere ilçede yaşayan bir gazi ailesine ulaştırıldı.
