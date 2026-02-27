Bunlar da ilginizi çekebilir

Öğrencilerin elleriyle hazırlayıp fırına verdiği pideler, iftar sofrasında ikram edilmek üzere ilçede yaşayan bir gazi ailesine ulaştırıldı.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Ramazan Pidesi Atölyesi' etkinliğinde bir araya geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölyede, ilkokul öğrencileri gazi ailesine ikram edilmek üzere ramazan pidesi yaptı.

