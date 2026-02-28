Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulamasının Şubat ayı ödemeleri ile öğrenim yardımının 4. taksiti hesaplara yatırıldı.

MERSİN (İGFA) - Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin erişiminde kullanılan Halk Kart uygulaması sayesinde dar gelirli yurttaşların aile bütçesine katkı sağlanırken, alışverişlerin anlaşmalı yerel market ve bakkallardan yapılmasıyla kent esnafına da destek veriliyor. Şubat ayında Halk Kart uygulamasından toplam 7 bin 73 kişi yararlandı. Bu kapsamda 3 bin 488 kişinin hesabına 1000'er lira, 3 bin 585 kişinin hesabına ise 1.700'er lira olmak üzere toplam 9 milyon 582 bin 500 lira ödeme yapıldı.

2025-2026 öğrenim döneminin 4. taksiti hesaplarda

Büyükşehir'in öğrencilerin yüzünü güldüren öğrenim yardımı kapsamında, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrencilerin hesaplarına öğrenim yardımının 4. taksiti yatırıldı. Bu kapsamda 2 yıllık bölümlerde okuyan 3 bin 22 öğrenciye, 4 yıllık bölümlerde okuyan 5 bin 45 öğrenciye, 5 yıllık bölümlerde okuyan 205 öğrenciye ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 413 öğrenciye olmak üzere toplam 8 bin 685 öğrenciye 17 milyon 657 bin 600 lira destek sağlandı.